Украина использует современные технологии для поиска военных преступников из РФ, - Федоров

В Украине используют технологии распознавания лиц и искусственный интеллект для поиска российских военных преступников. Они уже помогли установить личности многих оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

"Используется подобная технология. Есть несколько решений. На самом деле уже найдено много убийц, которые терроризировали гражданских людей в Буче и Ирпене", - сказал Федоров, отвечая на вопрос об использовании технологии распознавания лиц для поиска российских оккупантов.

По его словам, за короткое время удалось установить всю информацию об этих военных преступниках. Профили оккупантов в соцсетях помогают узнать, где и с кем они служат и живут.

"На сегодняшний день технологии позволяют найти каждого, кто хотя бы один раз попал в объектив. А учитывая то, как они любят выкладывать фото в интернете и количество камер в городах и домах, этот вопрос очень быстро решается", - добавил Федоров.