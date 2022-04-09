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Украина использует современные технологии для поиска военных преступников из РФ, - Федоров

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Киев, Суббота 09 апреля 2022 13:59
Украина использует современные технологии для поиска военных преступников из РФ, - Федоров Фото: идентифицировать оккупантов в Украине помогает технология распознавания лиц (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине используют технологии распознавания лиц и искусственный интеллект для поиска российских военных преступников. Они уже помогли установить личности многих оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

"Используется подобная технология. Есть несколько решений. На самом деле уже найдено много убийц, которые терроризировали гражданских людей в Буче и Ирпене", - сказал Федоров, отвечая на вопрос об использовании технологии распознавания лиц для поиска российских оккупантов.

По его словам, за короткое время удалось установить всю информацию об этих военных преступниках. Профили оккупантов в соцсетях помогают узнать, где и с кем они служат и живут.

"На сегодняшний день технологии позволяют найти каждого, кто хотя бы один раз попал в объектив. А учитывая то, как они любят выкладывать фото в интернете и количество камер в городах и домах, этот вопрос очень быстро решается", - добавил Федоров.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти и наказать все российских военных преступников, зверствовавших в Киевской области.

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