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Кулеба призвал страны Запад ограничить морские перевозки из России

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Россия зависит от перевозок экспортных грузов иностранными судами. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал прекратить финансировать военную машину Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина на сообщение Кулебы в Twitter.

Как отметил министр, ориентированная на экспорт экономика России в значительной степени зависит от морских перевозок, которые обеспечиваются иностранными флотами.

"Призываю партнеров: ограничьте доступ России к своим услугам и истощите военную машину Путина. Ведь то, что сегодня действительно Россия экспортирует в мир, - это смерть, кризис и ложь", - добавил Кулеба.

Напомним, за первые 100 дней войны против Украины Россия получила 93 млрд евро дохода от продажи ископаемого топлива.

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Российская Федерация