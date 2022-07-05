Кулеба призвал страны Запад ограничить морские перевозки из России

Россия зависит от перевозок экспортных грузов иностранными судами. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал прекратить финансировать военную машину Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина на сообщение Кулебы в Twitter.
Как отметил министр, ориентированная на экспорт экономика России в значительной степени зависит от морских перевозок, которые обеспечиваются иностранными флотами.
"Призываю партнеров: ограничьте доступ России к своим услугам и истощите военную машину Путина. Ведь то, что сегодня действительно Россия экспортирует в мир, - это смерть, кризис и ложь", - добавил Кулеба.
Напомним, за первые 100 дней войны против Украины Россия получила 93 млрд евро дохода от продажи ископаемого топлива.
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