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Кулеба напомнил ООН о просьбе ввести миротворцев в Украину

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, о просьбе разместить миротворцев ООН на территории Украины. С таким заявлением он выступил на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра на ГА ООН.

"Я еще раз подтверждаю, что Украина предложила разместить в Украине миротворческую миссию ООН. До сих пор Совбез ООН не принял необходимых решений", - заявил министр.

Напомним, в феврале 2021 года Украина на заседании Генеральной ассамблеи ООН заявила о необходимости миротворцев ООН на Донбассе.

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ООНДмитрий КулебаВторжение России в Украину