Кулеба призвал НАТО предоставить больше оружия Украине

Кулеба заявил, что на повестке дня его переговоров с союзниками по НАТО и двусторонних встреч три пункта: "Оружие, оружие и оружие".

"Мы знаем, как побеждать, но без устойчивых и достаточных поставок всего оружия, запрашиваемого Украиной, эти победы будут сопровождаться огромными жертвами. Чем больше оружия мы получим, и чем быстрее оно поступит в Украину, тем больше человеческих жизней будет спасено. Тем больше городов и сел не будет разрушено, и не будет больше Буча", - заявил Кулеба.

Он также подчеркнул, что сейчас оружие служит миру.

Министр добавил, что нет различия между наступательным и оборонительным оружием - любое оружие, включая танки и скоростные реактивные самолеты, будет использовано для защиты Украины.

Он подчеркнул, что любая страна, проводящая такое различие, лицемерит.