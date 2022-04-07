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Кулеба призвал НАТО предоставить больше оружия Украине

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал союзников по НАТО предоставить больше оружия для поддержки Украины в войне России. В частности, он попросил военные самолеты, тяжелые системы ПВО, ракеты и бронетехнику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Кулеба заявил, что на повестке дня его переговоров с союзниками по НАТО и двусторонних встреч три пункта: "Оружие, оружие и оружие".

"Мы знаем, как побеждать, но без устойчивых и достаточных поставок всего оружия, запрашиваемого Украиной, эти победы будут сопровождаться огромными жертвами. Чем больше оружия мы получим, и чем быстрее оно поступит в Украину, тем больше человеческих жизней будет спасено. Тем больше городов и сел не будет разрушено, и не будет больше Буча", - заявил Кулеба.

Он также подчеркнул, что сейчас оружие служит миру.

Министр добавил, что нет различия между наступательным и оборонительным оружием - любое оружие, включая танки и скоростные реактивные самолеты, будет использовано для защиты Украины.

Он подчеркнул, что любая страна, проводящая такое различие, лицемерит.

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НАТОВооруженные силы УкраиныДмитрий Кулеба