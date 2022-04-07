RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба закликав НАТО надати більше зброї Україні

Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав союзників по НАТО надати більше зброї для підтримки України у війні Росії. Зокрема, він попросив військові літаки, важкі системи ППО, ракети і бронетехніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Кулеба заявив, що на порядку денному його переговорів з союзниками по НАТО і двосторонніх зустрічей три пункти: "зброя, зброя і зброя".

"Ми знаємо, як перемагати, але без стійких і достатніх поставок всієї зброї, запитуваної Україною, ці перемоги будуть супроводжуватися величезними жертвами. Чим більше зброї ми отримаємо, і чим швидше вона надійде в Україну, тим більше людських життів буде врятовано. Тим більше міст і сіл не буде зруйновано, і не буде більше Буча", - заявив Кулеба.

Він також підкреслив, що зараз зброя служить миру.

Міністр додав, що немає відмінності між наступальною і оборонною зброєю - будь-яка зброя, включаючи танки і швидкісні реактивні літаки, буде використана для захисту України.

Він підкреслив, що будь-яка країна, яка проводить таку відмінність, лицемірить.

Війна Росії проти України триває 43-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОЗбройні сили УкраїниДмитро Кулеба