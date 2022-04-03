Кулеба призвал миссию суда в Гааге приехать в Бучу для сбора доказательств

Министр иностранных дел Украины Кулеба призвал Международный уголовный суд в Гааге прислать миссии в Бучу и другие освобожденные города Киевской области для сбора доказательств преступлений, совершенных российскими захватчиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины .

"Призываю Международный уголовный суд и международные организации направить свои миссии в Бучу и другие освобожденные города и села Киевской области, чтобы во взаимодействии с украинскими правоохранителями как можно более тщательно собрать все доказательства военных преступлений россиян", - заявил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что собранные доказательства будут использованы в международных и иностранных судах для привлечения к ответственности тех, кто совершил эти зверства против украинцев.

По его словам, МИД Украины уже направил соответствующий запрос в Международный уголовный суд. Кулеба пообещал сделать делом своей жизни привлечение к ответственности всех виновных в массовых убийствах в войне Украины с Россией.