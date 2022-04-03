Кулеба призвал миссию суда в Гааге приехать в Бучу для сбора доказательств
Министр иностранных дел Украины Кулеба призвал Международный уголовный суд в Гааге прислать миссии в Бучу и другие освобожденные города Киевской области для сбора доказательств преступлений, совершенных российскими захватчиками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Призываю Международный уголовный суд и международные организации направить свои миссии в Бучу и другие освобожденные города и села Киевской области, чтобы во взаимодействии с украинскими правоохранителями как можно более тщательно собрать все доказательства военных преступлений россиян", - заявил Кулеба.
Глава МИД подчеркнул, что собранные доказательства будут использованы в международных и иностранных судах для привлечения к ответственности тех, кто совершил эти зверства против украинцев.
По его словам, МИД Украины уже направил соответствующий запрос в Международный уголовный суд. Кулеба пообещал сделать делом своей жизни привлечение к ответственности всех виновных в массовых убийствах в войне Украины с Россией.
Напомним, 2 апреля спецназ Национальной полиции Украины начал зачистку освобожденной от российских оккупантов Бучи.
Отметим, ранее мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что на улицах города лежат тела убитых людей, среди которых подростки.
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