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Кулеба закликав місію суду в Гаазі приїхати в Бучу для збору доказів

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Київ, Неділя 03 квітня 2022 14:49
Кулеба закликав місію суду в Гаазі приїхати в Бучу для збору доказів Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд в Гаазі надіслати місії в Бучу та інші звільнені міста Київської області для збору доказів злочинів, скоєних російськими загарбниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Закликаю Міжнародний кримінальний суд і міжнародні організації направити свої місії в Бучу та інші звільнені міста і села Київської області, щоб у взаємодії з українськими правоохоронцями якомога ретельніше зібрати всі докази військових злочинів росіян", - заявив Кулеба.

Глава МЗС підкреслив, що зібрані докази будуть використані в міжнародних та іноземних судах для притягнення до відповідальності тих, хто вчинив ці звірства проти українців.

За його словами, МЗС України вже направив відповідний запит до Міжнародного кримінального суду. Кулеба пообіцяв зробити справою свого життя притягнення до відповідальності всіх винних у масових вбивствах у війні України з Росією.

Нагадаємо, 2 квітня спецпідрозділи Національної поліції України почали зачистку звільненої від російських окупантів Бучі.

Зазначимо, раніше Мер Бучі Анатолій Федорук розповів, що на вулицях міста лежать тіла вбитих людей, серед яких Підлітки.

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