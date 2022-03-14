ru ua
Пн, 14 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кулеба закликав світ бойкотувати компанії, які не пішли з Росії: список

Новость на русском →
Київ, Понеділок 14 березня 2022 14:06
Кулеба закликав світ бойкотувати компанії, які не пішли з Росії: список Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що попри війну Росії проти України низка компаній все ще продовжують працювати на російському ринку. Він закликав світ бойкотувати їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС під час брифінгу.

"Станом на сьогоднішній ранок 209 компаній повністю вийшли з ринку РФ та припинили взаємодію з російськими партнерами. 378 - обмежили роботу частково. Ми цим не задоволені. Ми знаємо ці компанії, знаємо їх маневри, будемо їх дотискати... Є низка великих компаній, які не пішли з Росії", - зазначив Кулеба.

Список компаній

За його словами, мова йде про:

  • Leroy Merlin, Ашан, Spar (торгівельна галузь),
  • Pirelli, Bridgeston (автотовари),
  • Accor, InterContinental (готелі),
  • Honeywell, Mohawk Industries, Arconic (сфера машинобудування),
  • Oriflame, Kimberly, Coty, Salvatore Ferragamo (косметика),
  • Philip Morris International (тютюнові вироби)

Новина доповнюється...

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба Санкції проти Росії Війна Росії проти України
NEWS
19-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
19-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Андрій Садовий: Часто в ЄС думають, що війна далеко. Вона вже у вас на кордоні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Андрій Садовий: Часто в ЄС думають, що війна далеко. Вона вже у вас на кордоні