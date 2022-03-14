Кулеба закликав світ бойкотувати компанії, які не пішли з Росії: список
Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що попри війну Росії проти України низка компаній все ще продовжують працювати на російському ринку. Він закликав світ бойкотувати їх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС під час брифінгу.
"Станом на сьогоднішній ранок 209 компаній повністю вийшли з ринку РФ та припинили взаємодію з російськими партнерами. 378 - обмежили роботу частково. Ми цим не задоволені. Ми знаємо ці компанії, знаємо їх маневри, будемо їх дотискати... Є низка великих компаній, які не пішли з Росії", - зазначив Кулеба.
Список компаній
За його словами, мова йде про:
- Leroy Merlin, Ашан, Spar (торгівельна галузь),
- Pirelli, Bridgeston (автотовари),
- Accor, InterContinental (готелі),
- Honeywell, Mohawk Industries, Arconic (сфера машинобудування),
- Oriflame, Kimberly, Coty, Salvatore Ferragamo (косметика),
- Philip Morris International (тютюнові вироби)
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