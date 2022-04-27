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Кулеба призвал международные компании уйти из РФ до публичного позора и ущерба репутации

Фото: Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международные компании, продолжающие работать в России после вторжения в Украину, уйти с российского рынка во избежание публичного позора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter дипломата.

Глава МИД в очередной раз выразил уважение компаниям, ушедшим из РФ после начала войны. В то же время, он обратился к тем, кто продолжает работать на российском рынке, с призывом покинуть Россию.

"Тем, кто цепляется за свои кровавые барыши в России под разными предлогами, я могу сказать только одно: прекратите немедленно. Вам все равно придется это сделать. Лучше сделайте это сейчас, чем после публичного позора и ущерба репутации", – написал Кулеба.

К слову, глава МИДа Кулеба отреагировал на угрозы Лаврова Третьей мировой войной.

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