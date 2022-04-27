Кулеба призвал международные компании уйти из РФ до публичного позора и ущерба репутации

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международные компании, продолжающие работать в России после вторжения в Украину, уйти с российского рынка во избежание публичного позора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter дипломата.
Глава МИД в очередной раз выразил уважение компаниям, ушедшим из РФ после начала войны. В то же время, он обратился к тем, кто продолжает работать на российском рынке, с призывом покинуть Россию.
"Тем, кто цепляется за свои кровавые барыши в России под разными предлогами, я могу сказать только одно: прекратите немедленно. Вам все равно придется это сделать. Лучше сделайте это сейчас, чем после публичного позора и ущерба репутации", – написал Кулеба.
К слову, глава МИДа Кулеба отреагировал на угрозы Лаврова Третьей мировой войной.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.