Кулеба призвал международные компании уйти из РФ до публичного позора и ущерба репутации

Глава МИД в очередной раз выразил уважение компаниям, ушедшим из РФ после начала войны. В то же время, он обратился к тем, кто продолжает работать на российском рынке, с призывом покинуть Россию.

"Тем, кто цепляется за свои кровавые барыши в России под разными предлогами, я могу сказать только одно: прекратите немедленно. Вам все равно придется это сделать. Лучше сделайте это сейчас, чем после публичного позора и ущерба репутации", – написал Кулеба.