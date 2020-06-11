Кулеба призвал Евросоюз усилить давление на Россию

Европейский союз должен усилить давление на Россию за продолжающиеся и новые грубые нарушения прав человека и международного права в Крыму. Россия намерена провести на аннексированном полуострове референдум относительно изменений в конституцию.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время заседания глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.

Кулеба назвал недопустимым намерение Кремля провести референдум в оккупированном Крыму, ведь это противоречит нормам международного права, и призвал усилить давление на Москву.

"Для того, чтобы реально изменить ситуацию, международный политическое, военное и экономическое давление на Москву должно усиливаться и становиться более сплоченным. И так должно продолжаться до полной деоккупации Крыма", - подчеркнул он.

Отметим, в этом году в России состоится референдум относительно внесения изменений в конституцию страны. Референдум планируют провести и на территории оккупированного Крыма, что противоречит международному праву.

Напомним, санкции против России за аннексию Крыма в Евросоюзе могут продлить еще на пол года, решение планируют принять уже на следующей неделе.

Кроме того, вчера европейские послы решили продлить еще на один год санкции против России за оккупацию Крыма.