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Кулеба закликав Євросоюз посилити тиск на Росію

Новини » Політика     11.06.2020 - 17:07
Кулеба закликав Євросоюз посилити тиск на Росію
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Кулеба назвав неприпустимим намір Росії провести референдум в Криму

Європейський союз повинен посилити тиск на Росію через триваючі та нові грубі порушення прав людини та міжнародного права в Криму. Росія має намір провести на анексованому півострові референдум щодо змін до конституції.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час засідання глав зовнішньополітичних відомств країн ЄС.

Кулеба назвав неприпустимим намір Кремля провести референдум в окупованому Криму, адже це суперечить нормам міжнародного права, та закликав посилити тиск на Москву.

"Для того, щоб реально змінити ситуацію, міжнародний політичний, військовий та економічний тиск на Москву повинен посилюватись і ставати більш згуртованим. І так повинно продовжуватись до повної деокупації Криму", - наголосив він.

Зазначимо, цього року у Росії відбудеться референдум щодо внесення змін до конституції країни. Референдум планують провести й на території окупованого Криму, що суперечить міжнародному праву.

Нагадаємо, санкції проти Росії за анексію Криму в Євросоюзі можуть продовжити ще на пів року, рішення планують ухвалити вже наступного тижня.

Крім того, вчора європейські посли вирішили продовжити ще на один рік санкції проти Росії за окупацію Криму.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ЕвросоюзДмитро КулебаСанкції проти Росії
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