Кулеба призвал бойкотировать Ritter Sport за работу в России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал бойкотировать немецкого производителя шоколада Ritter Sport, который отказался прекратить работу в России, несмотря на войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы в Twitter.

"Ritter Sport отказывается покинуть Россию, ссылаясь на возможные "серьезные последствия" для компании. Однако пребывание в России чревато худшими последствиями, такими как фатальный ущерб репутации. Хватит спонсировать военные преступления, Ritter Sport. Сохраните имя и прибыль вашего бренда", - написал он на английском языке. На момент написания новости пост Кулебы собрал 3259 ретвитов, 245 твитов с цитатами и 9374 лайков.