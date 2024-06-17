Кулеба припустив, що до комюніке саміту миру по Україні приєднаються ще кілька країн

Що не так з підписами Іраку та Йорданії

За словами міністра, про зникнення підпису Іраку та Йорданії під комюніке саміту миру щодо війни в Україні першими повідомили представники державного російського інформаційного агентства.

Кулеба пояснив, що Російська Федерація займається пропагандою і на поточний момент використовує цю новину про начебто відкликання підпису Іраку та Йорданії.

"Всі смакують і на підставі цього будуються пояснення про те, що саміт не був успішним. Може давайте перестанемо підігравати російській пропаганді і замість того, щоб писати, повторювати за російською пропагандою, будемо аналізувати ситуацію об'єктивно", - сказав міністр.

При цьому глава МЗС уточнив, що Ірак попереджав, що він не буде приєднуватися до декларації з огляду на свої внутрішні питання і вони випадково з'явилися в цьому списку. Йорданія не повідомляла Швейцарію про те, що приєднується до комюніке, але вона і не відмовлялася приєднуватися.

До комюніке можуть приєднатись ще кілька країн

Кулеба додав, що Йорданія буде вирішувати це питання з керівництвом власної країни. Текст буде додатково вивчений і після цього вони повідомлять про своє рішення, але технічно помилково обидві країни були включені до списку підписантів.

"Але насправді ситуація трошки інша і ми зараз маємо декілька країн, які продовжують вивчати текст. Вони будуть ухвалювати рішення про приєднання до нього або не приєднання. Я не маю сумнівів, що будуть ще країни, які приєднаються до цього спільного комюніке", - сказав Кулеба.