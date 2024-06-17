Кулеба предположил, что к коммюнике саммита мира по Украине присоединятся еще несколько стран

Несколько стран продолжают изучать текст коммюнике саммита мира по войне в Украине и будут принимать решение о возможном присоединении к нему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире национального телемарафона.
По словам министра, об исчезновении подписи Ирака и Иордании под коммюнике саммита мира по войне в Украине первыми сообщили представители государственного российского информационного агентства.
Кулеба объяснил, что Российская Федерация занимается пропагандой и на текущий момент использует эту новость о якобы отзыве подписи Ирака и Иордании.
"Все смакуют и на основании этого строятся объяснения о том, что саммит не был успешным. Может, давайте перестанем подыгрывать российской пропаганде и вместо того, чтобы писать, повторять по российской пропаганде, будем анализировать ситуацию объективно", - сказал министр.
При этом глава МИД уточнил, что Ирак предупреждал, что он не будет присоединяться к декларации по своим внутренним вопросам и они случайно появились в этом списке. Иордания не сообщала Швейцарии о том, что присоединяется к коммюнике, но она и не отказывалась присоединяться.
Кулеба добавил, что Иордания будет решать этот вопрос с руководством своей страны. Текст будет дополнительно изучен и после этого они сообщат о своем решении, но технически ошибочно обе страны были включены в список подписантов.
"Но на самом деле ситуация немного другая и мы сейчас имеем несколько стран, которые продолжают изучать текст. Они будут принимать решение о присоединении к нему или не присоединении. Я не сомневаюсь, что будут еще страны, которые присоединятся к этому совместному коммюнике", - сказал он. Кулеба.
В выходные в Швейцарии состоялся саммит мира, на который прибыло более 100 государств и международных организаций. Большинство государств и лидеров организаций подписали совместное коммюнике.
При этом стало известно, что Вселенский патриархат Константинополя решил присоединиться к подписантам коммюнике саммита мира по Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.