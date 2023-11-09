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Кулеба на прикладі "Мінська" пояснив, чому переговори з Росією не мають сенсу

Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Погодитись на переговори з Росією буде черговою пасткою для України, яка дозволить російському диктатору Володимиру Путіну взяти паузу перед черговим "раундом" агресії. Добре тому підтвердження - Мінські домовленості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

За його словами, з 2014 по 2022 рік Україна провела близько 200 раундів переговорів з Росією. За цей період було досягнуто 20 домовленостей про припинення вогню, і всі вони були швидко порушені Росією.

"Жоден із 200 раундів переговорів чи 20 угод про припинення вогню не завадили Путіну розпочати жорстоке повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року", - зазначив глава МЗС України.

На думку Кулеби, ті, хто стверджує, що Україна повинна зараз вести переговори з Росією, або "не поінформовані, або введені в оману, або стають на бік Росії і хочуть, щоб Путін взяв паузу перед ще більшою агресією".

"Ми не повинні і не потрапимо в цю пастку", - констатував міністр.

Мінські угоди

Мінські угоди - збірна назва для двох документів. Перший, під назвою "Мінський протокол", було підписано понад 7 років тому, у вересні 2014 року. У лютому 2015-го лідери "нормандської четвірки" затвердили другі Мінські угоди, або "Комплекс заходів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі". Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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