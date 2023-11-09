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Кулеба на примере "Минска" объяснил, почему переговоры с Россией не имеют смысла

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Согласиться на переговоры с Россией будет очередной ловушкой для Украины, которая позволит российскому диктатору Владимиру Путину взять паузу перед очередным "раундом" агрессии. Хорошее тому подтверждение - Минские договоренности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

По его словам, с 2014 по 2022 год Украина провела около 200 раундов переговоров с Россией. За этот период было достигнуто 20 договоренностей о прекращении огня, и все они были быстро нарушены Россией.

"Ни один из 200 раундов переговоров или 20 соглашений о прекращении огня не помешали Путину начать жестокое полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года", - отметил глава МИД Украины.

По мнению Кулебы, те, кто утверждает, что Украина должна сейчас вести переговоры с Россией, либо "не информированы, либо введены в заблуждение, либо становятся на сторону России и хотят, чтобы Путин взял паузу перед еще большей агрессией".

"Мы не должны и не попадем в эту ловушку", - констатировал министр.

Минские соглашения

Минские соглашения - сборное название для двух документов. Первый, под названием "Минский протокол", был подписан более 7 лет назад, в сентябре 2014 года. В феврале 2015-го лидеры "нормандской четверки" утвердили вторые Минские соглашения, или "Комплекс мер по урегулированию конфликта на Донбассе". Детальнее - в материале РБК-Украина.

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