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Кулеба на прикладі Фінляндії пояснив, чого не вистачає для ухвалення рішення щодо України в НАТО

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У НАТО не вистачає політичної волі для ухвалення рішення про вступ України. Хоча членство України в НАТО "не може зупинити війну, але це може допомогти запобігти війнам у Європі та євроатлантичному просторі в майбутньому".

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю СNN.

"Все можливо, коли є політична воля, все інше другорядне. Політична воля - основоположна річ. Але так, політичної волі в Альянсі не вистачає", - сказав він.

Кулеба в підтвердження своїх слів навів приклад Фінляндії.

"Усім хто говорить, що вступ України до НАТО неможливий, я б радив подивитися на кейс Фінляндії. Фінляндія - член НАТО. Рік тому було неможливо уявити, що це станеться. Але тепер, коли з'явилася політична воля, Фінляндія в НАТО. І ми пишаємося ними", - додав він.

Глава МЗС впевнений, що доки Україна залишатиметься поза НАТО, перебуваючи "близьким другом, найповажнішим союзником, спеціальним партнером або в якійсь іншій сурогатній формі співробітництва, існуватиме ризик повторення російської агресії проти України".

"Саме тому стратегічно розумно виключити такий ризик із міжнародного порядку денного. Якою б не була ціна збереження миру, ціна відновлення миру завжди вища", - додав міністр.

Раніше Кулеба заявив, що Україна не бачить та не хоче альтернативи членства в НАТО, тому очікує від саміту у Вільнюс "графік вступу".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський, заявив, Україна зробила все для того, щоб її заявка в НАТО була схвалена.

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НАТОДмитро Кулеба