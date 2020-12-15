Кулеба пригласил нового генсека ОБСЕ посетить Донбасс и админграницу с Крымом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил новоназначенного генерального секретаря ОБСЕ Хельгу Шмид в Украину. Шмид приняла предложение.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Кулеба предложил Шмид посетить Донбасс и административную границу с оккупированным Россией Крымом.

"Этот визит станет свидетельством важного значения Украины для ОБСЕ", - подчеркнул глава украинского МИД.

Генсек ОБСЕ заявила, что приедет в Украину, как только позволят обстоятельства, связанные с пандемией COVID-19. Шмид также заверила, что российско-украинский конфликт будет среди главных приоритетов повестки дня ОБСЕ в 2021 году.

Напомним, Хельга Шмид была назначена на должность генсека ОБСЕ в начале декабря. Она стала первой женщиной на посту генсека этой организации.

Кроме того, недавно Украина напомнила будущей стране-председателю ОБСЕ о "красных линиях" по урегулированию на Донбассе. Секретарь СНБО встретился с послом Швеции в Украине.