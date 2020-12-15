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Кулеба запросив нового генсека ОБСЄ відвідати Донбас та адмінмежу з Кримом

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив новопризначеного генерального секретаря ОБСЄ Хельгу Шмід в Україну. Шмід прийняла пропозицію.

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Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Кулеба запропонував Шмід відвідати Донбас та адміністративний кордон з окупованим Росією Кримом.

"Цей візит стане свідченням важливого значення України для ОБСЄ", - наголосив глава українського МЗС.

Генсек ОБСЄ заявила, що приїде в Україну, як тільки дозволять обставини, пов'язані з пандемією COVID-19. Шмід також запевнила, що російсько-український конфлікт буде серед головних пріоритетів порядку денного ОБСЄ у 2021 році.

Нагадаємо, Хельга Шмід була призначена на посаду генсека ОБСЄ на початку грудня. Вона стала першою жінкою на посаді генсека цієї організації.

Крім того, нещодавно Україна нагадала майбутній країні-очільниці ОБСЄ про "червоні лінії" щодо врегулювання на Донбасі. Секретар РНБО зустрівся з послом Швеції в Україні.

Прогноз погоди
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