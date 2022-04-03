Кулеба про злочини окупантів на Київщині: Росія гірша за ІДІЛ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що російські війська розстрілювали мирних жителів у Київській області, коли покидали Регіон через злість. За його словами, Росія гірша ІДІЛ.

"Ми розуміємо, що вони вбивали мирних жителів, йдучи, відступаючи, залишаючись там, в цьому місті Буча, а також в інших містах і селах в ключових регіонах, але і відступаючи від них з гніву і просто тому, що вони хотіли вбивати. Для них не було ніяких вагомих причин. Це не були партизани, це не були люди, що протистоять їм. Росія гірше ІДІЛ, це точно", - заявив Кулеба.

Він додав, що злочини російських військ проти громадян України може бути перекваліфіковано як геноцид.

"На підставі зібраних доказів ще належить з'ясувати, чи будуть ці злочини кваліфікуватися як геноцид, але я хотів би чітко заявити, що з самого початку агресії ми чуємо від Росії і від президента Росії Володимира Путіна, що він заперечує права українців мати свою ідентичність і мати власну державу, тому в кінці збору всіх доказів я не виключаю можливості геноциду", - підкреслив глава МЗС України.