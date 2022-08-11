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Кулеба предложил ОАЭ принять участие в восстановлении Украины

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Четверг 11 августа 2022 22:36
Кулеба предложил ОАЭ принять участие в восстановлении Украины Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой МИД ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом. В частности, стороны обсудили возможное участие Объединенных Арабских Эмиратов в восстановлении украинской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского дипломатического ведомства в Twitter.

"В ходе нашего сегодняшнего разговора мы с министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдуллой бин Заидом обсудили глобальную продовольственную безопасность. Благодарен ОАЭ за поддержку Украины в рамках ООН и предоставление гуманитарной помощи. Предложил эмиратской стороне принять активное участие в плане быстрого восстановления Украины", - рассказал Кулеба.

Стоит заметить, что на внедрение Плана быстрого восстановления Украине понадобятся 17,5 миллиардов долларов. Он предусматривает ремонт объектов инфраструктуры на деоккупированных территориях, которые были повреждены в результате вторжения россиян.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бин Заид аль-Нахайяном.

Также мы писали, что 2 августа в Житомирской области началось восстановление детского садика за средства Эстонии.

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МИД Украины Объединенные Арабские Эмираты Украина Дмитрий Кулеба
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