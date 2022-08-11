Кулеба предложил ОАЭ принять участие в восстановлении Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой МИД ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом. В частности, стороны обсудили возможное участие Объединенных Арабских Эмиратов в восстановлении украинской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского дипломатического ведомства в Twitter .

"В ходе нашего сегодняшнего разговора мы с министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдуллой бин Заидом обсудили глобальную продовольственную безопасность. Благодарен ОАЭ за поддержку Украины в рамках ООН и предоставление гуманитарной помощи. Предложил эмиратской стороне принять активное участие в плане быстрого восстановления Украины", - рассказал Кулеба.

Стоит заметить, что на внедрение Плана быстрого восстановления Украине понадобятся 17,5 миллиардов долларов. Он предусматривает ремонт объектов инфраструктуры на деоккупированных территориях, которые были повреждены в результате вторжения россиян.