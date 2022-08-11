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Кулеба запропонував ОАЕ взяти участь у відновленні України

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Четвер 11 серпня 2022 22:36
Кулеба запропонував ОАЕ взяти участь у відновленні України Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з главою МЗС ОАЕ шейхом Абдаллою бен Заїдом. Зокрема, сторони обговорили можливу участь Об'єднаних Арабських Еміратів у відновленні української інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу українського дипломатичного відомства в Twitter.

"В ході нашої сьогоднішньої розмови ми з міністром закордонних справ ОАЕ шейхом Абдуллою бін Заїдом обговорили глобальну продовольчу безпеку. Вдячний ОАЕ за підтримку України в рамках ООН та надання гуманітарної допомоги. Запропонував еміратській стороні взяти активну участь у плані швидкого відновлення України", - розповів Кулеба.

Варто зауважити, що на впровадження плану швидкого відновлення Україні знадобляться 17,5 мільярдів доларів. Він передбачає ремонт об'єктів інфраструктури на деокупованих територіях, які були пошкоджені в результаті вторгнення росіян.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим президентом Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Мухаммедом бін Заїд аль-Нахайяном.

Також ми писали, що 2 серпня в Житомирській області почалося відновлення дитячого садка за кошти Естонії.

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МЗС Об'єднані Арабські Емірати Україна Дмитро Кулеба
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