Кулеба предложил Германии присоединиться к восстановлению регионов Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил Германии присоединиться к процессу восстановления одного из регионов Украины, который пострадал в результате полномасштабной войны России. С таким предложением министр выступил "опираясь на видение" президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter.
"Встретился с министром экономического сотрудничества и развития Германии Свеньей Шульце в Берлине. Опираясь на виденье президента Владимира Зеленского, я предложил Германии возглавить процесс восстановления одного из регионов Украины, пострадавшего от российской агрессии", - говорится в сообщении.
Напомним, Кулеба отправился в тур по Европе.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что для начала восстановления инфраструктуры необходимо завершить войну и выгнать российских оккупантов.