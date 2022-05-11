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Кулеба предложил Германии присоединиться к восстановлению регионов Украины

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил Германии присоединиться к процессу восстановления одного из регионов Украины, который пострадал в результате полномасштабной войны России. С таким предложением министр выступил "опираясь на видение" президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter.

"Встретился с министром экономического сотрудничества и развития Германии Свеньей Шульце в Берлине. Опираясь на виденье президента Владимира Зеленского, я предложил Германии возглавить процесс восстановления одного из регионов Украины, пострадавшего от российской агрессии", - говорится в сообщении.

Напомним, Кулеба отправился в тур по Европе.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что для начала восстановления инфраструктуры необходимо завершить войну и выгнать российских оккупантов.

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Дмитрий КулебаГерманияВойна России против Украины