МИД о предложении Эрдогана: приветствуем любые усилия, которые могут помочь закончить войну

Украина приветствует любые усилия партнеров, которые могут помочь в завершении военного конфликта на Донбассе и возвращении временно неподконтрольных правительству территорий. При этом Украина остается преданной нормандскому формату.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"Украина остается преданной работе в нормандском формате, однако мы никогда не отказываемся от каких-либо предложений или инициатив, предложенных другими партнерами и друзьями. Мы будем приветствовать любые усилия, которые могут помочь нам в окончании этой войны, возвращении территорий Украине, которые сейчас оказались под российским контролем. Мы готовы работать с такими партнерами и координировать усилия", - заявил он.

Кулеба подчеркнул, что у Украины и Турции хорошие отношения и высокий уровень доверия между президентами Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он также добавил, что Украина настаивает на едином условии, что не должно быть никаких договоренностей об Украине без Украины.