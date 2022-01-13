Кулеба предлагает РФ продолжить диалог, чтобы доказать отсутствие намерения снова напасть

В Вене состоялось заседание Постоянного совета ОБСЕ. Во время него прозвучала консолидированная международная поддержка Украины в условиях военного давления и неправомерных ультиматумов со стороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу МИД Украины .

Как заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, Украина продолжает работать над тем, чтобы Российская Федерация вместо ультиматумов на тему европейской безопасности начала добросовестно выполнять Хельсинский декалог: прекратила агрессию на Донбассе, деоккупировала Крым, предприняла реальные шаги по урегулированию остальных созданных ею длительных конфликтов на пространстве ОБСЕ, а именно в Грузии и Молдове.

"В этом же контексте напоминаю, что согласно основополагающим документам ОБСЕ Российская Федерация обязалась "не рассматривать любую часть региона ОБСЕ как сферу своего влияния", - заявил он.

По словам министра, единственным способом для россиян подтвердить отсутствие намерений решать проблемы силовым путем является продолжение дискуссии в устоявшихся форматах, в частности в ОБСЕ.

"Украина также продолжит активную работу с партнерами над воплощением комплексного пакета сдерживания Российской Федерации от новой волны войны в Европе, который уже начал действовать", - заявил он.