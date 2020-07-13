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Кулеба пропонує переглянути український список країн "червоної зони"

Київ, Понеділок 13 липня 2020 14:25
Кулеба пропонує переглянути український список країн "червоної зони"
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кулеба виступає за те, щоб списки формувалися як в ЄС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступає за перегляд українського списку країн "червоної зони". На його думку, необхідно змінити критерії формування такого списку.

Про це він заявив в інтерв'ю "Сьогодні".

Кулеба зазначив, що МЗС проаналізував модель Міністерства охорони здоров'я України, за яким формують списки "червоних" і "зелених" країн. За його словами, він вже обговорив з міністром Максимом Степановим необхідність скорегувати критерії.

"Ми, як і ЄС, також маємо прив'язатися не до конкретної цифри, яка завтра вже може бути не актуальною, а критеріям. Наприклад, якщо в країні "Х" показник хворих на 100 тисяч населення більше, ніж в Україні, тоді вона відноситься до червоної зони, а не писати, що будь-яка країна, в якій понад 40 хворих на 100 тисяч населення, автоматично потрапляє до "червоного" списку", - зазначив Кулеба.

Він також висловив сподівання, що МОЗ найближчим часом відкоригує параметри формування списків.

Нагадаємо, Європейський союз вносить до свого списку "червоної зони" ті країни, захворюваність на коронавірус в яких вища, ніж у середньому по ЄС.

У свою чергу, Україна вносить до цього списку ті країни, в яких показник захворюваності перевищує 40 випадків на 100 тисяч населення.

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