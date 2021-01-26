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Кулеба поздравил нового госсекретаря США. Рассчитываем на укрепление партнерства

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поздравил Энтони Блинкена с назначением на должность государственного секретаря США. Кулеба рассчитывает на дальнейшее укрепление партнерства между Украиной и США.

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Об этом он написал на странице в Twitter.

По словам Кулебы, развитие сотрудничества между США и Украиной будет на благо обоим народам.

"Поздравляю Блинкена с назначением на должность государственного секретаря США. Рассчитываю на дальнейшее укрепление стратегического партнерства Украины и США на благо обоих народов. Наше сотрудничество двух союзников будет замечательным аккордом в трансатлантическом единстве", - заявил глава МИД.

Напомним, сегодня Сенат США утвердил Блинкена на посту главы американского Государственного департамента. Блинкен является давним соратником нового президента США Джо Байдена.

Добавим, до утверждения Блинкена обязанности государственного секретаря США исполнял Дэниэл Смит. Его назначили в первый день президентства Байдена.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиУкраинаДмитрий Кулеба