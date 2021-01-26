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Кулеба привітав нового держсекретаря США. Розраховуємо на зміцнення партнерства

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав Ентоні Блінкена з призначенням на посаду державного секретаря США. Кулеба розраховує на подальше зміцнення партнерства між Україною та США.

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Про це він написав на сторінці у Twitter.

За словами Кулеби, розвиток співпраці між США та Україною буде на благо обом народам.

"Вітаю Блінкена з призначенням на посаду державного секретаря США. Розраховую на подальше зміцнення стратегічного партнерства України та США на благо обидвох народів. Наша співпраця як двох союзників буде чудовим акордом у трансатлантичній єдності", - заявив глава МЗС.

Нагадаємо, сьогодні Сенат США затвердив Блінкена на посаді глави американського Державного департаменту. Блінкен є давнім соратником нового президента США Джо Байдена.

Додамо, до затвердження Блінкена обов'язки державного секретаря США виконував Деніел Сміт. Його призначили у перший день президентства Байдена.

Прогноз погоди
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Новини України Сполучені Штати АмерикиУкраїнаДмитро Кулеба