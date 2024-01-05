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Кулеба пояснив, що таке "план А" для України і чому немає "плану Б"

П'ятниця 05 січня 2024 19:39
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Кулеба пояснив, що таке "план А" для України і чому немає "плану Б" Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У України є "план А", який включає в себе повне відновлення територіальної цілісності України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Instagram.

"Що таке "план А"? "План А" - це повне відновлення територіальної цілісності України. Це виробництво зброї в достатній кількості для того, щоб Україна могла себе захищати, і в перспективі членство в НАТО, щоб запобігати агресіям. І третій елемент - це відновлення економіки України та всього зруйнованого з використанням заморожених російських активів та інвестицій", - заявив він.

За словами міністра, "план Б", про який кажуть журналісти та експерти, - це поступка Росії.

"Давай тепер поговоримо про "план Б". Ми ж всі бачимо, що лунає від різних експертів та журналістів, яке їхнє бачення "плану Б". "План Б" для них - це поступка принаймні по одному з озвучених мною пунктів. Для них "план Б" - це погодитися на якісь територіальні поступки, це відмова допомагати України отримувати зброю, це не передавати Україні заморожені активи РФ. Ось про який "план Б" говорилося", - заявив Кулеба.

Він підкреслив, що такий "план Б" Україні не потрібен.

"Тому я і кажу, що немає ніякого "плану Б". Є "план А" і ми його дотримуємось", - додав міністр.

Нагадаємо, нещодавно Кулеба заявляв, що впевнений у допомозі Заходу і не має "плану Б".

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