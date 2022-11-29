Кулеба про поведінку Орбана: він веде гру з ЄС, використовуючи Україну як заручницю

Своєю чергою міністр

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який є активним прибічник РФ та кремлівського режиму зробив нетипову для нього заяву про війну в Україні.

Так, угорський прем'єр сказав про "російську загрозу" і виступив за "суверену Україну", хоча ще донедавна оскандалився через карту "Великої Угорщини", до якої була включена українська територія.

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