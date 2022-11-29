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Кулеба про поведінку Орбана: він веде гру з ЄС, використовуючи Україну як заручницю

Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Угорський прем'єр Віктор Орбан веде власну гру з Євросоюзом. І іноді в ній він використовує Україну як заручницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Дмитра Кулебу в інтерв'ю Politico.

Своєю чергою міністр

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який є активним прибічник РФ та кремлівського режиму зробив нетипову для нього заяву про війну в Україні.

Так, угорський прем'єр сказав про "російську загрозу" і виступив за "суверену Україну", хоча ще донедавна оскандалився через карту "Великої Угорщини", до якої була включена українська територія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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УгорщинаДмитро КулебаВиктор Орбан