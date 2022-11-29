Кулеба о поведении Орбана: он ведет игру с ЕС, используя Украину как заложницу

В свою очередь министр

Напомним, недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, активный сторонник РФ и кремлевского режима, сделал нетипичное для него заявление о войне в Украине.

Так, венгерский премьер сказал о "российской угрозе" и выступил за "суверенную Украину", хотя еще недавно оскандалился из-за карты "Великой Венгрии", в которую была включена украинская территория.

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