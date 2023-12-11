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Кулеба попередив про руйнівні наслідки у випадку відмови ЄС розпочати переговори про членство

Україна, Понеділок 11 грудня 2023 11:28
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Кулеба попередив про руйнівні наслідки у випадку відмови ЄС розпочати переговори про членство Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Можлива відмова лідерів ЄС дати зелене світло переговорам про вступ України буде руйнівною як для України, так і для Європейського Союзу. Рішення очікується на саміті цього тижня.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Я не можу собі уявити, я навіть не хочу говорити про руйнівні наслідки, які відбудуться, якщо Єврорада не ухвалить цього рішення", - заявив Кулеба журналістам, перед зустріччю з міністрами закордонних справ ЄС у Брюсселі.

Переговори про вступ України до ЄС

У листопаді Європейська комісія оприлюднила звіт про прогрес України та інших країн на шляху до вступу до Європейського Союзу. У документі була рекомендація розпочати переговори щодо вступу України та Молдови.

Для такого рішення потрібна згода всіх країн-членів ЄС. Питання обговорять на саміті лідерів країн, які входять до блоку, 14-15 грудня. Проти переговорів щодо вступу України до ЄС та виділення допомоги виступає Угорщина.

Президент України Володимир Зеленський перед самітом ЄС зателефонував голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляйєн, щоб скоординувати позиції перед засіданням Європейської ради "Розраховуємо на позитивне рішення про виділення 50 млрд євро та початок переговорів про вступ України до ЄС", - сказав він.

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