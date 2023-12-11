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Кулеба предупредил о разрушительных последствиях в случае отказа ЕС начать переговоры о членстве

Украина, Понедельник 11 декабря 2023 11:28
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Кулеба предупредил о разрушительных последствиях в случае отказа ЕС начать переговоры о членстве Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Возможный отказ лидеров ЕС дать зеленый свет переговорам о вступлении Украины будет разрушительно как для Украины, так и для Европейского Союза. Решение ожидается на саммите на этой неделе.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я не могу себе представить, я даже не хочу говорить о разрушительных последствиях, которые произойдут, если Евросовет не примет это решение", - заявил Кулеба журналистам, перед встречей с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Такое решение покажет, что ЕС неспособен выполнить исторические обязательства, сказал он.

"Мы сделали домашнее задание", - сказал Кулеба, указывая на реформы судебной и образовательной систем, которых требует ЕС. - Мы ожидаем, что Европейский Союз выполнит свою домашнюю работу".

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

В ноябре Европейская комиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины и ряда других стран на пути к вступлению в Европейский Союз. В документе была рекомендация начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы.

Для такого решения необходимо согласие всех стран-членов ЕС. Вопрос обсудят на саммите лидеров стран, входящих в блок, 14-15 декабря. Против переговоров о вступлении Украины в ЕС и выделения помощи выступает Венгрия.

Президент Украины Владимир Зеленский перед саммитом ЕС позвонил главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, чтобы скоординировать позиции перед заседанием Европейского совета "Рассчитываем на положительное решение о выделении 50 млрд евро и начале переговоров о вступлении Украины в ЕС", - сказал он.

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