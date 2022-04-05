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Кулеба о помощи союзников: готов променять каждое слово сочувствия на танк, или самолет

Дмитрий Кулеба (Фото: РБК Украина)
Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал главную причину, почему страны Запада должны обеспечить Украину всем необходимым оружием, включая самолеты, танки и реактивные системы залпового огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

"Бойня в Буче должна устранить любые колебания и нежелание Запада обеспечить Украину всем необходимым оружием, включая самолеты, танки и бронетехнику, чтобы защитить нашу страну и освободить ее от русских", - резко заявил Кулеба.

Министр также отметил, что возмущение западных коллег по поводу чрезмерной жесткости каких-то санкций стоит расценивать как предательство жертв Бучи и мирных жителей других городов. По его мнению, массовые убийства мирных граждан в пригородах Киева меняют правила игры в отношении того, как Запад должен продолжать поддерживать Украину.

"Я ценю все, что сделали наши партнеры. Некоторые из них сделали больше, чем они сами могли себе представить до начала войны. Я благодарен всем сердцем. Но мы не просим ничего экстраординарного. Мы просто просим предоставить нам все необходимое для освобождения нашей страны, чтобы предотвратить больше российских преступлений и спасти жизни мирных жителей", - подчеркнул глава МИД Украины.

Он также отметил, что в последние дни слышал сотни слов сочувствия и восхищения от партнеров. Но он готов променять каждое слово сочувствия и восхищения на танк или самолет, или на эмбарго на газ и нефть, которые помогут спасти жизни в Украине.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Дмитрий Кулеба