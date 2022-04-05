RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба про допомогу союзників: готовий проміняти кожне слово співчуття на танк, або літак

Дмитро Кулеба (Фото: РБК Україна)
Автор: Константин Широкун

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав головну причину, чому країни Заходу повинні забезпечити Україну всім необхідним зброєю, включаючи літаки, танки і реактивні системи залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

"Бійня в Бучі повинна усунути будь-які коливання і небажання заходу забезпечити Україну всім необхідним зброєю, включаючи літаки, танки та бронетехніку, щоб захистити нашу країну і звільнити її від росіян", - різко заявив Кулеба.

Міністр також зазначив, що обурення західних колег з приводу надмірної жорсткості якихось санкцій варто розцінювати як зраду жертв Бучі й мирних жителів інших міст. На його думку, масові вбивства мирних громадян у передмістях Києва змінюють правила гри щодо того, як Захід повинен продовжувати підтримувати Україну.

"Я ціную все, що зробили наші партнери. Деякі з них зробили більше, ніж вони самі могли собі уявити до початку війни. Я вдячний всім серцем. Але ми не просимо нічого екстраординарного. Ми просто просимо надати нам все необхідне для звільнення нашої країни, щоб запобігти більше російських злочинів і врятувати життя мирних жителів", - підкреслив глава МЗС України.

Він також зазначив, що в останні дні чув сотні слів співчуття і захоплення від партнерів. Але він готовий проміняти кожне слово співчуття і захоплення на танк або літак, або на ембарго на газ і нафту, які допоможуть врятувати життя в Україні.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба