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Кулеба полетит в ОАЭ, где презентует Крымскую платформу

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 и 7 декабря будет находиться в Объединенных Арабских Эмиратах с рабочим визитом. Министр планирует презентовать украинскую инициативу по созданию Крымской платформы.

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Об этом сообщает МИД Украины.

В ходе визита Кулеба проведет встречу со своим коллегой из ОАЭ шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном, в ходе которой обсудит пути углубления украинско-эмиратского сотрудничества. Запланировано подписание документов между Украиной и ОАЭ.

"Программа визита также предусматривает встречу министра с генеральным директором Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камерой для обсуждения сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики", - добавили в МИД.

Напомним, Крымская платформа - это координация международных усилий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова. Создание этой платформы было анонсировано главой МИД еще в июле 2020 года.

Как писало РБК-Украина, Европейский союз пообещал детально изучить предложение Украины о создании Крымской платформы.

Кроме того, Украина планирует пригласить Россию к Крымской платформе. Украинские дипломаты ищут соответствующую форму приглашения.

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Новости Украины Объединенные Арабские ЭмиратыКрымДмитрий Кулебавизит