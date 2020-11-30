Украина пригласит Россию к Крымской платформе, - Джапарова

Фото: Эмине Джапарова (РБК-Украина)

Украина пригласит Россию к участию в переговорах по деоккупации в рамках Крымской платформы. Сейчас дипломаты ищут соответствующую форму приглашения.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, сообщает "Радио Свобода".

"Однозначно, будем приглашать (Россию, - ред.). Мы это уже объявили. Мы ищем соответствующую форму приглашения. Мы считаем, что это страна номер один, которая должна участвовать в подобных форматах, потому что это страна, которая оккупировала Крым, которая несет полную ответственность за ситуацию в Крыму, в частности относительно защищенного населения, а это 2,5 млн граждан Украины", - подчеркнула Джапарова.

Напомним, 20 октября крымские переговоры анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что Крымская платформа - это координация международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал об этой инициативе еще в июле.

РБК-Украина писало, что уже 6 стран дали согласие на участие в переговорах по деоккупации Крыма.