Кулеба полетить в ОАЕ, де презентує Кримську платформу

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 6 та 7 грудня перебуватиме в Об'єднаних Арабських Еміратах з робочим візитом. Міністр планує презентувати українську ініціативу щодо створення Кримської платформи.

Про це повідомляє МЗС України.

У ході візиту Кулеба проведе зустріч зі своїм колегою з ОАЕ шейхом Абдуллою бін Заїдом Аль Нагаяном, під час якої обговорить шляхи поглиблення українсько-еміратського співробітництва. Заплановано підписання документів між Україною та ОАЕ.

"Програма візиту також передбачає зустріч міністра із генеральним директором Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA) Франческо Ла Камерою для обговорення співпраці у сфері відновлюваної енергетики", - додали в МЗС.

Нагадаємо, Кримська платформа - це координація міжнародних зусиль для захисту прав кримчан та деокупації півострова. Створення цієї платформи було анонсовано главою МЗС ще у липні 2020 року.

Як писало РБК-Україна, Європейський союз пообіцяв вивчити детально пропозицію України про створення Кримської платформи.

Крім того, Україна планує запросити Росію до Кримської платформи. Українські дипломати шукають відповідну форму запрошення.