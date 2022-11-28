Кулеба показав, як у "пункті незламності" допомогли дівчинці: Ось з ким воюють російські терористи

Чиновник опублікував фото з одного з "пунктів незламності", що розгортають у країні у зв'язку з ворожими ракетними атаками та масовим знеструмленням у всіх областях. У ньому жінка з донькою змушені були шукати допомоги.

"Українська мати привела свою дитину в тимчасове укриття, один із "пунктів незламності", щоб скористатися критично необхідним інгалятором", - підписано знімок.

Глава МЗС України додає, що "російські терористи можуть пишатися собою: це люди, з якими вони воюють, програючи українській армії на полі бою".

Мама дає дитині інгалятор у "Пункті незламності" (фото: twitter.com/DmytroKuleba)