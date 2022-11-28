UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба показав, як у "пункті незламності" допомогли дівчинці: Ось з ким воюють російські терористи

Фото: Дмитро Кулеба, голова МЗС України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України завдають поразки російським окупаційним військам на полях бою, і загарбники, програючи ЗСУ, тільки й можуть тероризувати мирне населення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби у Twitter.

Чиновник опублікував фото з одного з "пунктів незламності", що розгортають у країні у зв'язку з ворожими ракетними атаками та масовим знеструмленням у всіх областях. У ньому жінка з донькою змушені були шукати допомоги.

"Українська мати привела свою дитину в тимчасове укриття, один із "пунктів незламності", щоб скористатися критично необхідним інгалятором", - підписано знімок.

Глава МЗС України додає, що "російські терористи можуть пишатися собою: це люди, з якими вони воюють, програючи українській армії на полі бою".

Мама дає дитині інгалятор у "Пункті незламності" (фото: twitter.com/DmytroKuleba)

Раніше повідомлялося, що за даними МВС, з початку повномасштабного вторгнення російські окупанти вже пошкодили близько 32 тисяч цивільних та понад 700 об'єктів критичної інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро КулебадитинаВійна Росії проти України