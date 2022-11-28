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Кулеба показал, как в "пункте несокрушимости" помогли девочке: Вот с кем воюют российские террористы

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины наносят поражения российским оккупационным войскам на полях боя, и захватчики, проигрывая ВСУ, только и могут, что терроризировать мирное население.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Twitter.

Чиновник опубликовал фото из одного из "пунктов несокрушимости", что разворачивают в стране в связи с вражескими ракетными атаками и массовым обесточиванием во всех областях. В нем женщина с дочкой были вынуждены искать помощи.

"Украинская мать привела своего ребенка во временное убежище, один из "пунктов несокрушимости", чтобы воспользоваться критически необходимым ингалятором", - подписан снимок.

Глава МИД Украины добавляет, что "российские террористы могут собой гордиться: это люди, с которыми они воюют, проигрывая украинской армии на поле боя".

Мама дает ребенку ингалятор в "Пункте несокрушимости" (фото: twitter.com/DmytroKuleba)

Ранее сообщалось, что по данным МВД, с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты уже повредили около 32 тысяч гражданских и более 700 объектов критической инфраструктуры.

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Дмитрий КулебадитинаВойна России против Украины