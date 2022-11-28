Кулеба показал, как в "пункте несокрушимости" помогли девочке: Вот с кем воюют российские террористы

Чиновник опубликовал фото из одного из "пунктов несокрушимости", что разворачивают в стране в связи с вражескими ракетными атаками и массовым обесточиванием во всех областях. В нем женщина с дочкой были вынуждены искать помощи.

"Украинская мать привела своего ребенка во временное убежище, один из "пунктов несокрушимости", чтобы воспользоваться критически необходимым ингалятором", - подписан снимок.

Глава МИД Украины добавляет, что "российские террористы могут собой гордиться: это люди, с которыми они воюют, проигрывая украинской армии на поле боя".

Мама дает ребенку ингалятор в "Пункте несокрушимости" (фото: twitter.com/DmytroKuleba)