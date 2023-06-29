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Кулеба поговорив зі Столтенбергом: час ясності щодо членства України в НАТО настав

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Київ, Четвер 29 червня 2023 12:54
Кулеба поговорив зі Столтенбергом: час ясності щодо членства України в НАТО настав Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг та глава МЗС Дмитро Кулеба (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнс Столтенбергом. Міністр під час спілкування наголосив, що настав час для ясності у питанні членства України в Альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Дмитра Кулеби в Twitter.

"Під час нашої сьогоднішньої розмови я подякував генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу за його зусилля зробити саміт НАТО у Вільнюсі успішним. Україна активно працює з усіма союзниками НАТО, щоб переконати їх: час ясності щодо членства України в НАТО настав", - написав Кулеба.

Чого очікувати від саміту НАТО у Вільнюсі

Нагадаємо, що саміт НАТО має відбутися вже 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі, столиці Литви, куди був запрошений президент Володимир Зеленський.

Як заявив глава держави, наша країна готується до саміту і наразі є всі підстави для політичного запрошення України до Альянсу.

При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Україна отримає "сигнал" щодо членства, а прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас взагалі анонсувала "сюрприз" для нашої країни.

Однак не всі країни-члени Альянсу поділяють одностайні в тому, аби подати "сигнал" Україні, деякі закликають до рішучих кроків. Також відомо, що союзники вже розглядають кілька варіантів гарантій безпеки для України.

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НАТО МЗС України Дмитро Кулеба Єнс Столтенберг
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