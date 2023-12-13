Кулеба поговорив з новим главою МЗС Польщі та запросив його в Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з новим міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Однією з тем обговорень стали вступні переговори України з Європейським союзом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України в Telegram .

За інформацією відомства, Сікорський запевнив Кулебу, що Польща активно працюватиме над тим, щоб лідери країн Євросоюзу вирішили розпочати вступні переговори з Україною.

При цьому польський чиновник підтвердив свою відданість подальшому зміцненню українсько-польських відносин, протидії агресії Росії, вступу України до Євросоюзу та НАТО, а також співпраці між країнами в інших глобальних справах.

У МЗС уточнюють, що Сікорський прийняв запрошення Кулеби відвідати Україну.

Новий уряд Польщі

Нагадаємо, вчора, 12 грудня, польський парламент висловив вотум довіри до уряду Дональда Туска. Таким чином він офіційно став прем'єр-міністром.

Сьогодні, 13 грудня, Туск заявив, що завтра у нього може відбутися зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. При цьому технічні деталі ще обговорюються.

Більш детально про новий уряд можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.