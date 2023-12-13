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Кулеба поговорил с новым главой МИД Польши и пригласил его в Украину

Среда 13 декабря 2023 20:53
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Кулеба поговорил с новым главой МИД Польши и пригласил его в Украину Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с новым министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Одной из тем обсуждений стали вступительные переговоры Украины с Европейским союзом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины в Telegram.

По информации ведомства, Сикорский заверил Кулебу, что Польша будет активно работать над тем, чтобы лидеры стран Евросоюза решили начать вступительные переговоры с Украиной.

При этом польский чиновник подтвердил свою преданность дальнейшему укреплению украинско-польских отношений, противодействию агрессии России, вступлению Украины в Евросоюз и НАТО, а также сотрудничеству между странами в других глобальных делах.

В МИД уточняют, что Сикорский принял приглашение Кулебы посетить Украину.

Новое правительство Польши

Напомним, вчера, 12 декабря, польский парламент выразил вотум доверия правительству Дональда Туска. Таким образом, он официально стал премьер-министром.

Сегодня, 13 декабря, Туск заявил, что завтра у него может состояться встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом технические детали все еще обсуждаются.

Более детально о новом правительстве можете узнать в материале РБК-Украина.

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