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Кулеба поблагодарил Турцию за миротворческие усилия во время войны

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Понедельник 14 марта 2022 17:27
Кулеба поблагодарил Турцию за миротворческие усилия во время войны Фото: Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поделился подробностями беседы с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter дипломата.

Кулеба поговорил со своим "турецким другом" Чавушоглу. По итогам разговора министр выразил благодарность Турции за проявление солидарности в непростое время.

"Он проинформировал меня о продолжающихся усилиях Турции по прекращению войны России против Украины. Мы договорились продолжать координировать наши общие шаги для восстановления мира в Украине", – написал дипломат.

Напомним, что глава МИД Дмитрий Кулеба призвал мир бойкотировать компании, не покинувшие российский рынок.

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