Кулеба поблагодарил Турцию за миротворческие усилия во время войны

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на официальный Twitter дипломата .

Кулеба поговорил со своим "турецким другом" Чавушоглу. По итогам разговора министр выразил благодарность Турции за проявление солидарности в непростое время.

"Он проинформировал меня о продолжающихся усилиях Турции по прекращению войны России против Украины. Мы договорились продолжать координировать наши общие шаги для восстановления мира в Украине", – написал дипломат.