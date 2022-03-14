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Кулеба подякував Туреччині за миротворчі зусилля у час війни

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Понеділок 14 березня 2022 17:27
Кулеба подякував Туреччині за миротворчі зусилля у час війни Фото: Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поділився подробицями розмови з турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter дипломата.

Кулеба поговорив зі своїм "турецьким другом" Чавушоглу. За підсумками розмови міністр висловив вдячність Туреччині за прояв солідарності в непростий час.

"Він проінформував мене про зусилля, що тривають, Туреччини щодо припинення війни Росії проти України. Ми домовилися продовжувати координувати наші спільні кроки для відновлення миру в Україні", – написав дипломат.

Нагадаємо, що очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав світ бойкотувати компанії, що не покинули російський ринок.

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