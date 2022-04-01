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Кулеба о переговорах с Россией: мы ждем полноценный формальный ответ

Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в переговорах с РФ ждет от нее полноценного формального ответа. Он даст понять, будут ли продолжать в Кремле говорить на языке ультиматумов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД во время визита в Варшаву.

"Мы ждем полноценного формального ответа России. Из этого ответа станет понятно, продолжает ли Россия говорить на языке ультиматумов, или они все-таки перешли к конструктивному обсуждению повестки дня и поиску взаимоприемлемых решений. Поэтому с нетерпением ждем этого ответа", - сказал Кулеба.

Напомним, сегодня возобновились переговоры делегаций России и Украины. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, они происходят в видеоформате.

Добавим, в российском МИД заявили, что готовят реакцию на предложения Украины по мирному договору. Но уже отмечает, что по некоторым позициям есть движение вперед.

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Дмитрий КулебаВойна России против Украины