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Кулеба о переговорах с Россией: конец войны будет решаться на поле боя

Новина українською →
Киев, Вторник 19 апреля 2022 15:48
Кулеба о переговорах с Россией: конец войны будет решаться на поле боя Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конец войны с Россией будет решаться на поле боя. По его словам, этот вопрос не планируется решить путем переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кулебы телеканалу France24.

"Конец этой войны будет решаться на поле боя, а не за столом переговоров", - сказал Кулеба, отвечая на вопрос о том, могут ли переговоры Украины и России привести к окончанию войны.

Как заявлял ранее Кулеба, ситуация в Мариуполе может стать "красной линией" на переговорах с Россией.

Напомним, накануне в ООН заявили, что прекращение огня в Украине "сейчас не на горизонте".

Отметим, ранее в Офисе президента Украины не смогли спрогнозировать, когда может пройти следующий раунд переговоров с Россией.

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