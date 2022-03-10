ru ua
Чт, 10 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кулеба о переговорах с Лавровым: когда РФ будет готова к разговору, я буду готов продолжить

Новина українською →
Анталия, Четверг 10 марта 2022 12:38
Кулеба о переговорах с Лавровым: когда РФ будет готова к разговору, я буду готов продолжить Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Он заявил, что готов продолжить разговор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Кулебы.

"Надеюсь, что формат будет иметь продолжение. Я готов к нему. Все, что нам нужно, – это разговор серьезный, предметный, когда РФ будет готова к такому разговору, я тоже буду готов его продолжить", - заявил Кулеба.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не сможет прекратиться войну, если этого не захочет Россия.

В то же время Сергей Лавров подчеркнул, что РФ не нападала на Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Вторжение России в Украину
NEWS
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
DAILY
Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины