Кулеба про передачу Україні танків та бронетехніки: дипломатична команда працює над цим

"Зараз президент Зеленський та вся його дипломатична команда інтенсивно працює над новими рішеннями щодо постачання нових типів західної зброї. Йдеться насамперед про постачання танків західного зразка та іншої бронетехніки. Я не маю сумнівів, що незабаром українське військо матиме додаткову броневу та вогневу міць", - зазначив міністр.

За його словами, військові потреби України поділяють на дві групи. Перша - це сучасні зразки протиповітряної та протиракетної оборони, а також боєприпасів до них. Мова йде про системи Patriot, IRIS-T, NASAMS, Crotale, зенітних установок Vulcan та Gepard, ПЗРК Stinger.

Другою важливою групою є танки, артилерійські системи та боєприпаси різних калібрів до них.